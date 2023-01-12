Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде. На этой стадии она обыграла чешку Петру Квитову (6:3, 7:6 (7:3)).

«Очень хороший результат. Нужные победы в начале сезона. Когда необходима игровая практика и победы перед Australian Open. Я думаю, что все шансы у Дарьи есть, чтобы обыграть Бадосу. Я думаю, что она ее уже раньше побеждала. Поэтому я думаю, что Даша сейчас очень настроена, мотивирована начать сезон всегда хочется с хорошей ноты, поэтому почему бы ей не замахнуться на титул», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). В полуфинале Дарья Касаткина сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадоса.