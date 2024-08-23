Веснина рассказала, как ее засудили на турнире в Линце

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала о несправедливости, с которой столкнулась в одном из матчей по ходу карьеры. Действующий арбитр Грег Алленсворт, пропустивший двойное касание в игре между Феликсом Оже-Альяссимом и Джеком Дрейпером в Цинциннати, допустил три ошибки во встрече с участием российской теннисистки.

«Единственный скандал в моей жизни был, когда он (Грег Алленсворт. — Прим. «СЭ») судил на вышке. В австрийском Линце был турнир, я играла против Тамиры Пашек в четвертьфинале. Третий сет, тай-брейк. Девочка переводит мяч слева по линии в середину коридора. Судья на линии говорит: Out! А он говорит: Correction, — мяч попал. Я говорю: «Секундочку, подождите, но там же середина коридора». И он сделал три таких коррекшена на тай-брейке в третьем сете. И все против меня. Потом я смотрела этот матч. Конечно же, там комментаторы говорили: «Боже мой, мяч в середине коридора, это так ужасно. Как не повезло Елене». Но что я могла сделать? Я тогда с ним очень сильно ругалась. Пришла после этого в WTA и сказала: «Вы посмотрите просто матч. Посмотрите эти моменты». На что мне сказали: «Ну, это человеческий фактор. Все ошибаются», — сказала Веснина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Елена Веснина — экс-13-я ракетка мира и победительница трех турниров WTA. В 2016 году она завоевала золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде.