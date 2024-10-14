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Веснина рассказала, как перенесла свадьбу из-за игр в Кубке федераций

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, как вынужденно перенесла свадьбу из-за участия в матчах Кубка федераций.

«Когда мы в 2015 году вышли в финал Кубке федераций в Чехии, дата свадьбы у меня была назначена на день игр. Мне позвонили и сказали, что у нас 14 ноября финал Кубка федераций. Я говорю: «Нет-нет, подождите, мы не можем: у меня свадьба. Все заказано, и все готово». В итоге перенесли свадьбу на 19 ноября. Пришлось так пожертвовать. В итоге сразу после турнира тем же составом поехали на свадьбу», — рассказала Веснина в эфире BetBoom Tennis.

Веснина вышла замуж в 2015-м году за бизнесмена Павла Табунцова. В финале того розыгрыша Кубка федераций сборная России уступила Чехии (2-3).

Теннис
Елена Веснина

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