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Сегодня, 10:48

Веснина: «Запомнилась Олимпиада в Рио, эта победа особенная»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о самых памятных моментах в карьере.

«Олимпиада в Рио запомнилась, эта победа особенная. Серебро Токио тоже — было эмоционально и неожиданно. Индиан-Уэллс — победа, полуфинал Уимблдона могу отметить. И победы в паре с Катей Макаровой на «Ролан Гаррос». И статус первой ракетки мира в паре тоже стоит особняком», — приводит слова Весниной ТАСС.

22 ноября 38-летняя Веснина объявила о завершении игровой карьеры.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Веснина одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном разряде. Веснина — победительница Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013) и Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде.

Источник: ТАСС
Елена Веснина

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