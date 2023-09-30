Веснина: «Ключом к успеху в матче с Жабер должна стать активность Дианы»

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, за счет чего россиянка Диана Шнайдер может победить в финале турнира WTA в Нинбо.

«Начнем с того, что у Шнайдер тоже есть сильные качества для победы в финале. Она является левшой с нетипичным теннисом. Но ключом к успеху в матче с Онс Жабер должна стать активность Дианы. Соперница вынудит ее много передвигаться по корту, поэтому необходимо стараться действовать на опережение и навязывать свои условия. Нас ожидает очень интересный финал», — цитирует RT Веснину.

Матч Онс Жабер — Диана Шнайдер состоится сегодня, 30 сентября, и начнется в 10.00 по московскому времени.