Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:31

Веснина: «Ключом к успеху в матче с Жабер должна стать активность Дианы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, за счет чего россиянка Диана Шнайдер может победить в финале турнира WTA в Нинбо.

«Начнем с того, что у Шнайдер тоже есть сильные качества для победы в финале. Она является левшой с нетипичным теннисом. Но ключом к успеху в матче с Онс Жабер должна стать активность Дианы. Соперница вынудит ее много передвигаться по корту, поэтому необходимо стараться действовать на опережение и навязывать свои условия. Нас ожидает очень интересный финал», — цитирует RT Веснину.

Матч Онс Жабер — Диана Шнайдер состоится сегодня, 30 сентября, и начнется в 10.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210250-vesnina-shnaider-tennis-preimuschestvo
Теннис
Диана Шнайдер
Елена Веснина
0
Читайте также
Экс-полузащитник «Локомотива» Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством
Спасатели увели Бека-Бека с края моста в Ницце, жизни футболиста ничто не угрожает
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы
СМИ сообщили о согласовании Зеленским нового наступления ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреева — о сравнениях с Шараповой: «У меня своя карьера и своя жизнь»