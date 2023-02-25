Веснина считает, что пара Кудерметова — Самсонова со временем может претендовать на «Большой шлем»

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой в парном разряде на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Это хорошая у нас пара. Они же, Люда с Вероникой, принесли важные, решающие очки в финале матча Кубка Конфедераций. Мощная игра, у обеих одна из сильнейших подач в туре. Если они будут играть стабильно на протяжении всего сезона, они будут очень опасной парой, могут вполне доминировать. Конечно, одиночный разряд для них в приоритете, но девчонки очень здорово начали вместе играть, сотрудничать. Сильная пара вышла, которая вполне может претендовать на титул «Большого шлема», а через год и на олимпийское золото. Почему нет?» — сказала Веснина «СЭ».

В финале девушки обыграли пару из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

Кудерметова взяла шестой титул в парной карьере, в том числе второй подряд — в Дубае, Самсонова — первый.