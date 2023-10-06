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Сегодня, 17:36

Веснина считает, что Самсонова может совершить сенсацию на турнире в Пекине

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Людмилой Самсоновой над Еленой Остапенко (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира в Пекине.

«Прекрасная победа над сложным соперником. Людмила вполне может выиграть этот турнир, потому что быстрый корт в Пекине подходит ей по стилю игры. У нее очень мощная подача, большое количество выигранных очков. Условия в Пекине для ее игры очень благоприятные. В полуфинале она сыграет с Еленой Рыбакиной, которой тоже подходит корт Пекина. Они обе играют в примерно одинаковый теннис. Рыбакина стоит выше в рейтинге, она более титулованная. У Людмилы уже были победы над топами в этом году. У Рыбакиной шансов чуть побольше, но Самсонова вполне может совершить сенсацию», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 1/2 финала турнира 24-летняя Самсонова встретится с Еленой Рыбакиной.

Елена Веснина
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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