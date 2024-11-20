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Сегодня, 16:28

Веснина внесена в список завершивших карьеру теннисисток

Алина Савинова
Елена Веснина.
Фото Global Look Press
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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) внес россиянку Елену Веснину в список теннисистов, которые завершили карьеру.

Согласно данным на официальном сайте ведомства, 38-летняя спортсменка завершила карьеру 4 ноября.

В этом году Веснина вернулась на корт после двух с половиной лет перерыва. Она принимала участие в парных соревнованиях и выступила на Олимпиаде в Париже, где в дуэте с Екатериной Александровой проиграла в первом круге турнира. После вылета с Игр теннисистка заявила, что проводит последний сезон в карьере.

В августе россиянка в интервью «СЭ» рассказала, что после ухода из профессионального спорта планирует заниматься развитием собственной академии тенниса в Сочи.

Веснина является победительницей трех турниров «Большого шлема» в парном разряде, олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым.

Источник: https://www.itia.tennis/tadp/retired-players-list/
Теннис
Елена Веснина

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