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Сегодня, 13:52

Веснина — о матче Павлюченковой и Кудерметовой: «Жалко, что кому-то из них придется проиграть»

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась с «СЭ» ожиданиями от полуфинала турнира в Токио между Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой.

«Шансы 50 на 50. Анастасия сейчас восстанавливается после тяжелой травмы и операции на колено, она начала играть относительно недавно после возвращения. У Вероники же данный сезон является не очень удачным — у нее небольшое количество побед. Поэтому на данный момент они находятся в одинаковых условиях. Честно скажу, я буду рада, если победит и Вероника, и Анастасия, и мне действительно жалко, что кому-то из них придется проиграть», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Токио Павлюченкова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову — 6:2, 7:5. Кудерметова победила вторую ракетку мира польку Игу Свентек со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
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