Вице-президент Федерации тенниса Казахстана: «Как можно обижаться на нас, что мы помогли Рыбакиной?»

Михаил Кузнецов Корреспондент отдела спорта

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский объяснил «СЭ», почему другие федерации не имеют претензий, когда игрок переходит к ним и меняет гражданство. — Не остается ли обид от других федераций, когда к вам переходят игроки? — Знаете, их в принципе нет. Потому что к нам переходят игроки, которые не получили поддержки на месте. Как можно обижаться на нас, что мы помогли Лене Рыбакиной, когда Шамиль Анвярович Тарпищев в 2019 году сказал, что не видит в ней потенциал? Значит, там они были не нужны. Это обосновано тем, что в России действительно много талантливых игроков, есть из кого выбирать. Она пригодилась больше здесь. Когда она переходила, у нее был стимул доказать, что стоит многого, что может. В конце концов наша кооперация привела к хорошему результату — Лена находится в топ-10 рейтинга, выиграла Уимблдон и высоко несет флаг Казахстана. С точки зрения того, что какие-то федерации могли нести расходы на игроков, то у нас есть базовое джентельменское соглашение: если такое было, мы закрываем эти расходы. Но, как правило, это не топовые игроки, которых они считают самыми главными, а второй-третий эшелон. Суммы там не такие большие — несколько десятков тысяч долларов максимум. Мы их закрываем, — сказал Польский «СЭ». Рыбакина получила казахстанское гражданство в 2018 году. В 2022 году спортсменка выиграла Уимблдон, в 2023 году дошла до финала Australian Open. На октябрь 2025 года спортсменка занимает седьмое место в рейтинге WTA. «Получили много заявок о переходе от российских игроков, в том числе из топ-100». Интервью теннисного чиновника из Казахстана

f0rz Абсолютно согласен что бойко/запрет участия есть прямое политическое убийство спорта, и мне жалко что на на ОИ80 не приехали американцы и многие европейцы, а мы по глупости бойкотировали ОИ84. И про Уимблдон такое же мнение. Вопрос был в другом - человек назвал это не Уимблдоном, и был в корне не прав, а почему - я написал. Если бы он назвал это не самым сильным с точки зрения участников Уимблдоном - и слова бы никто не сказал. 23.10.2025

f0rz Я читать умею, ввиду чего в упор не вижу ответа на простой вопрос, а только уход от ответа на оный 23.10.2025

f0rz Он написал, что это был "не Уимблдон", потому что там не начислялись очки. На вопрос что за турнир проводился с момента основания (1877) и до введения системы рейтинга (1973) он ответить не смог/не захотел. Для справки - я не оспаривал то, что турнир 22 года был неполноценным без участия нескольких сильнейших игроков (№2 Соболенко и Медведева на тот момент), но называть это "не Уимблдоном" - бред. Для тех кто реально разбирается в теннисе прекрасно известно, что SW19 это прежде всего история и традиции, которые были задолго до появления рейтинговой системы. Тот же Джокович, который всегда говорил что его главной мечтой было выиграть именно этот шлем, спокойно приехал в 22 году и забрал кубок и плевать ему на очки было. 23.10.2025

Alexey Monakhov Так он же написал по существу. Ряд спортсменов которые могли претендовать на титул не допустили к соревнованиям по политическим причинам. На олимпиаде 80 сборная Союза тоже набрала рекордное количество медалей в силу отсутствия конкуренции. Разница лишь в том что на Уимблдон теннисисты хотели ехать но их не пустили, а на олимпиаду всех пускали но кто то решил не ехать. Тем не менее заслуг Рыбакиной это не умаляет победа есть победа. 23.10.2025

MVD1969 Уважаемый, вы читать умеете? Я вам все разложил по пунктам. Хотя на баранов я не рассчитывал. Так что выбирайте, кто вы есть. 22.10.2025

f0rz Когда ответить по существу нечего, тогда "я все сказал" ) 22.10.2025

MVD1969 Я уже все сказал. Если кто в бронепоезде, я не виноват. 22.10.2025

f0rz Ещё раз, для тех кто в бронепоезде. Как назывался турнир, который проводился в районе Лондона SW19 с 1877 года и до момента введения рейтинга? 22.10.2025

MVD1969 И как сейчас котируется Билли Джин Кинг? Шансы на итоговый турнир есть? Не надо сравнивать те турниры с нынешними. Уимблдон, где победила Рыбакина, был неполноценным турниром и это официально зафиксировано. В 2022 году выше Рыбакиной по рейтингу были недопущенные к турниру Соболенко, Касаткина, Кудерметова, Азаренко, Самсонова. И каждая из них могла Рыбакину остановить. Но вмешалась политика. 22.10.2025

f0rz Ок. Уимблдон является старейшим теннисным турниром, впервые проведенным в 1877 году. Организации-предшественницы нынешних ATP и WTA были основаны в начале 1970-х гг. (в 1973 WTA, по АТР не помню, но и не суть), и в 1973 году начался вестись тот рейтинг, который и сохраняетя по сей деть. Внимание вопрос: а что тогда проводилось с 1877 по 1972 гг.? Первенство водокачки юго-западного Лондона? 22.10.2025

MVD1969 1. На турнире не начислялялись рейтинговые очки 2.На турнир не допущен по дискриминационным причинам ряд сильных теннисисток, в результате чего были нарушены требования к организации соревнования. 3.Теннисистки играли исключительно за денежные призы. Вывод - турнир выставочный. Что не так? 22.10.2025

f0rz у нас договор о двойном гражданстве только с одной страной, и это не Казахстан. Да и Рыбакина переходя к ним от российского гражданства отказалась сама, у них такой порядок. Так что непонятно, чего там её лишать) 22.10.2025

f0rz Не, ну это глупости) 22.10.2025

MVD1969 Поправка, Рыбакна не выигрывала Уимблдон. Она выиграла выставочный турнир, который проводился в Уимблдоне после наложения на него санкций из-за необоснованного отстранения ряда игроков. Рейтинговые очки за него не начислялись, только деньги. 21.10.2025

Saiga-спринтер Не путай смену спортивного граждансва, со сменой граждансва страны в общепринятом смысле. 21.10.2025

Saiga-спринтер В Россиию Рыбакину сняли со ставки члена сборной страны и лишили всякого финансирования. В Казахстане сразу, еще без каких то достижений, стали платить ежемесячную зарплату в 10-12 тысяч долларов и стали оплачивать все расходы на поездки на все соревнования. Выбор Рыбакиной по смене спортивного гражданства был очевидный и правильный. 21.10.2025