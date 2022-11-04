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Сегодня, 13:40

Вице-президент ФТР Селиваненко считает, что Касаткиной по силам выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

Руслан Минаев
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлении Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

«Для Дарьи это отличная победа. Кори Гауфф является очень серьезным соперником, который имеет опыт больших побед. Кроме того, этот успех позволяет Касаткиной сразиться в битве за выход в полуфинал с Каролин Гарсия. Кто из них выиграет, тот пройдет дальше.

На мой взгляд, решающим фактором в этой встрече станет то, кто в каком настроении выйдет на корт. И Дарья, и Каролина — это игроки, которые очень зависят от этого. Так что в их противостоянии важную роль будет играть вопрос психологии. Обе теннисистки в этом году имеют в послужном списке как громкие победы, так и неудачные матчи. Поэтому здесь все будет зависеть настроя. Но Касаткиной вполне по силам обыгрывать Гарсию и идти дальше", — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В группе «Трэйси Остин» лидирует с двумя победами Ига Свентек из Польши, у Касаткиной и Каролин Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10403555-vice-prezident-ftr-skazal-ot-chego-budet-zaviset-ishod-matcha-kasatkinoj-i-garsii-na-itogovom-turnire-wta.html
Теннис
Дарья Касаткина
Каролин Гарсия
Кори Гауфф
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