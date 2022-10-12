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Сегодня, 15:22

Вице-президент ФТР Селиваненко — о Касаткиной: «От Дарьи всегда ждем интересной игры и побед»

Дмитрий Барулев

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго круга турнира в Сан-Диего (США) между Дарьей Касаткиной и американкой Мэдисон Кис.

«От Дарьи всегда ждем интересной игры и побед. Другое дело, что мы знаем, что у Даши очень большая амплитуда между пиками и турнирами, когда она не в лучшей форме. Хочется надеяться, что Даша будет показывать тот теннис, которым она отличается в своих лучших играх. Что касается Мэдисон Кис, то это очень непростая соперница, которая играла в финалах больших турниров. Будет хороший матч, многое зависит от нюансов и настроения, в котором и Даша, и Мэдисон завтра выйдут на корт», — сказал Селиваненко «СЭ».

В первом круге россиянка в двух сетах победила канадку Лейлу Фернандес — 6:2, 6:2.

Встреча Касаткина — Кис состоится 13 октября.

Теннис
Дарья Касаткина
Мэдисон Кис
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