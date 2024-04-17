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Сегодня, 21:51

Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Алина Савинова
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Американская теннисистка Коко Гауфф в трех сетах победила соотечественницу Сачию Викери во втором круге турнира в Штутгарте.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась победой 20-летней спортсменки со счетом 6:3, 4:6, 7:5.

Следующим соперником Гауфф будет Марта Костюк из Украины или китаянка Чжэн Циньвэнь. В полуфинале турнира американка может встретиться с представительницей России Анастасией Потаповой, которой во втором круге предстоит сыграть против чешки Маркеты Вондроушовой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 3) — Сачия Викери (США, Q) — 6:3, 4:6, 7:5

Теннис
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