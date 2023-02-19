Янчук: «Касаткина в последнее время сбавила. Конечно, ей нужно было менять тренера»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о решении российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить тренера.

«Смена тренера — это рабочий момент, тут нет ничего плохого. Найти хорошего тренера сейчас непросто, она в последнее время сбавила. Конечно, ей нужно было менять тренера, и сейчас надо найти профессионала, который смог бы помочь ей добавить в мастерстве. Посмотрим, получится у нее это сделать или нет.

Если рассматривать ее игру за эти четыре года, то она заметно прибавила. Последние два года она неплохо играла, но ей нужно найти еще атакующих средств, добавить остроты в действиях. Она игрок квалифицированный, интересный, с характером, у нее хорошее чувство мяча. Если добавит активности в своей игре, войдет в пятерку мира», — приводит ТАСС слова Янчука.

18 февраля Касаткина сообщила, что прекратила сотрудничество с испанским тренером Карлосом Мартинесом, под руководством которого она тренировалась с июня 2019 года.

Сегодня стало известно о том, что россиянка приступила к работе с итальянским специалистом Флавио Чиполлой.