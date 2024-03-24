Азаренко вышла в четвертый круг турнира в Майами

24 марта, 02:36
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами (США).
В третьем круге спортсменка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 7:5.
В третьем круге Азаренко встретится с победителем матча Кэти Бултер (Великобритания, 24) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:4, 7:5