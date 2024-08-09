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Сегодня, 05:38

Азаренко обыграла Миннен и вышла в третий круг турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила во втором круге турнира в Торонто. В трех сетах она выиграла у бельгийки Грит Миннен — 3:6, 7:5, 6:1.

Матч длился 2 часа 55 минут. 35-летня белоруска 4 раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 14).

В третьем круге Азаренко сыграет против американки Пейтон Стирнс.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Грит Миннен (Бельгия) — 3:6, 7:5, 6:1

Источник: Сетка турнира
Теннис
Виктория Азаренко
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