Азаренко пробилась в третий круг турнира в Риме

Белоруска Виктория Азаренко обыграла польку Магду Линетт во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 53 минуты. Азаренко реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов, допустив 12 двойных ошибок. Азаренко вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Майар Шериф (Египет) — Ясмин Паолини (Италия, 11). Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 5 509 771 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Магда Линетт (Польша) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 Каролин Гарсия (Франция, 22) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:2, 7:6 (7:5) Даяна Ястремская (Украина, 32) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 4:6, 7:5, 6:2 Ангелина Калинина (Украина, 30) — Леся Цуренко (Украина) — 2:0 отказ 2-го игрока