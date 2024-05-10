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Сегодня, 18:40

Азаренко пробилась в третий круг турнира в Риме

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко обыграла польку Магду Линетт во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 53 минуты. Азаренко реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов, допустив 12 двойных ошибок.

Азаренко вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Майар Шериф (Египет) — Ясмин Паолини (Италия, 11).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Магда Линетт (Польша) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 22) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:2, 7:6 (7:5)

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 4:6, 7:5, 6:2

Ангелина Калинина (Украина, 30) — Леся Цуренко (Украина) — 2:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Ангелина Калинина
Виктория Азаренко
Даяна Ястремская
Каролин Гарсия
Леся Цуренко
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