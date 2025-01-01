Азаренко вышла в третий круг турнира в Брисбене

Сегодня, 14:31
Белоруска Виктория Азаренко победила австралийку Майю Джойнт во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Матч длился 2 часа 36 минут. В решающем сете Азаренко уступала со счетом 3:4 с брейком.
20-я ракетка мира в третьем круге встретится с чешкой Мари Боузковой.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Майя Джойнт (Австралия, WC) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4