Азаренко вышла в третий круг турнира в Брисбене

Белоруска Виктория Азаренко победила австралийку Майю Джойнт во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Матч длился 2 часа 36 минут. В решающем сете Азаренко уступала со счетом 3:4 с брейком. 20-я ракетка мира в третьем круге встретится с чешкой Мари Боузковой. Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Майя Джойнт (Австралия, WC) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4