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Сегодня, 14:31

Азаренко вышла в третий круг турнира в Брисбене

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко победила австралийку Майю Джойнт во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа 36 минут. В решающем сете Азаренко уступала со счетом 3:4 с брейком.

20-я ракетка мира в третьем круге встретится с чешкой Мари Боузковой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Майя Джойнт (Австралия, WC) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4

Виктория Азаренко
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