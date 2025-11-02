Видео
2 ноября, 14:03

Мбоко обыграла Букшу в финале турнира в Гонконге

Ана Горшкова
Корреспондент

Канадская теннисистка Виктория Мбоко победила испанку Кристину Букшу в финале турнира WTA 250 в Гонконге.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (9:11), 6:2. Он продолжался 2 часа 51 минуту.

На счету 21-й ракетки мира Мбоко девять эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14. 68-я ракетка мира Букша 2 раза подала навылет, допустила одну двойную и реализовала три брейк-пойнта из 13.

19-летняя Мбоко выиграла второй титул в карьере. Первый трофей она взяла в августе на «тысячнике» в Монреале.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Виктория Мбоко (Канада, 3) — Кристина Букша (Испания) — 7:5, 6:7 (9:11), 6:2

Теннис
