Касаткина обыграла Томову в первом круге Australian Open

Сегодня, 04:38
Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах переиграла представительницу Болгарии Викторию Томову в первом круге Australian Open — 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Касаткина дважды подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Томовой 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем круге первенства россиянку ожидает встреча с победительницей пары Анна Бондарь — Вань Яфань.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:3