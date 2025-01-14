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Сегодня, 04:38

Касаткина обыграла Томову в первом круге Australian Open

Даниил Аршавский
Дарья Касаткина на матче с Викторией Томовой.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах переиграла представительницу Болгарии Викторию Томову в первом круге Australian Open — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Касаткина дважды подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Томовой 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге первенства россиянку ожидает встреча с победительницей пары Анна Бондарь — Вань Яфань.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:3

Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
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