Касаткина обыграла Томову в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах переиграла представительницу Болгарии Викторию Томову в первом круге Australian Open — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Касаткина дважды подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Томовой 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге первенства россиянку ожидает встреча с победительницей пары Анна Бондарь — Вань Яфань.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 6:1, 6:3