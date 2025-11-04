Винус Уильямс получила wild card на турнир в Окленде

4 ноября, 23:20
Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила wild card для участия в турнире в Окленде, сообщает пресс-служба соревнований.
Турнир состоится с 5 по 17 января 2026 года.
45-летняя Уильямс является победительницей 49 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе она пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. Также на ее счету четыре золотые олимпийские медали, одна из них — в одиночном разряде.
В нынешнем сезоне американка принимала участие в «пятисотнике» в Вашингтоне, «тысячнике» в Цинциннати и Открытом чемпионате США.
