4 ноября, 23:20

Винус Уильямс получила wild card на турнир в Окленде

Алина Савинова

Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила wild card для участия в турнире в Окленде, сообщает пресс-служба соревнований.

Турнир состоится с 5 по 17 января 2026 года.

45-летняя Уильямс является победительницей 49 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе она пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. Также на ее счету четыре золотые олимпийские медали, одна из них — в одиночном разряде.

В нынешнем сезоне американка принимала участие в «пятисотнике» в Вашингтоне, «тысячнике» в Цинциннати и Открытом чемпионате США.

2

  • Из Алматы

    Ей последнее время дают в год по две-три WK. Похоже, чисто для статистики, чтобы продемонстрировать, что и в 45 лет можно хоть как-то играть в "одиночке" на мировом уровне...

    05.11.2025

  • zg

    Весь допинг вымыло,аль просто решила стариной тряхнуть?

    04.11.2025

    Теннис
    Винус Уильямс
