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Сегодня, 21:10

Винус Уильямс раскрыла, какую худшую ошибку может совершить теннисистка

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Винус Уильямс рассказала, какую худшую ошибку может допустить теннисистка на корте.

«Ждать, пока кто-нибудь промахнется. Ты должна выиграть матч!» — ответила спортсменка на вопрос подписчиков в социальных сетях.

Ранее Уильямс уступила швейцарке Селин Наеф в первом круге турнира WTA в Хертогенбосе.

42-летняя американка является пятикратной победительницей Уимблдона, двукратной победительницей Открытого чемпионата США, четырехкратной олимпийской чемпионкой (трижды в парном разряде) и победительницей 49 турниров WTA в одиночном разряде.

Теннис
Винус Уильямс
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