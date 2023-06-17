Винус Уильямс раскрыла, какую худшую ошибку может совершить теннисистка

Олимпийская чемпионка Винус Уильямс рассказала, какую худшую ошибку может допустить теннисистка на корте.

«Ждать, пока кто-нибудь промахнется. Ты должна выиграть матч!» — ответила спортсменка на вопрос подписчиков в социальных сетях.

Ранее Уильямс уступила швейцарке Селин Наеф в первом круге турнира WTA в Хертогенбосе.

42-летняя американка является пятикратной победительницей Уимблдона, двукратной победительницей Открытого чемпионата США, четырехкратной олимпийской чемпионкой (трижды в парном разряде) и победительницей 49 турниров WTA в одиночном разряде.