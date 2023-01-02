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Сегодня, 13:26

Винус Уильямс одержала первую победу за 552 дня

Иван Торопцев
Корреспондент
Винус Уильямс.
Фото Global Look Press
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Американка Винус Уильямс вышла во второй круг турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия).

В первом круге спортсменка победила свою соотечественницу Кэти Волынец в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:2.

Во втором круге Винус Уильямс встретится с китаянкой Чжу Линь.

Победа над Волынец стала для 42-летней Уильямс первой за 552 дня. В прошлый раз она выигрывала у румынки Михаэлы Бузарнеску (7:5, 4:6, 6:3) 29 июня 2021 года на «Уимблдоне».

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США) — Кэти Волынец (США, Q) — 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Винус Уильямс
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