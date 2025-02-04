Вондроушова обыграла Радукану и встретится с Путинцевой во втором круге турнира в Абу-Даби

Сегодня, 18:54
Чешка Маркета Вондроушова победила британку Эмму Радукану в первом круге турнира в Абу-Даби — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 36 минут. Вондроушова реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Чемпионка US Open-2021 — 2 из 7 брейк-пойнтов.
Победительница Уимблдона-2023 во втором круге сыграет с Юлией Путинцевой (Казахстан).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маркета Вондроушова (Чехия, WC) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4