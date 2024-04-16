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Сегодня, 21:04

Вондроушова сыграет с победительницей матча Самсонова — Потапова во втором круге в Штутгарте

Руслан Минаев
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Чешка Маркета Вондроушова обыграл хорватку Донну Векич в первом круге турнира в Штутгарте — 6:4, 6:3.

Матч длился полтора часа.

8-я ракетка мира вышла во второй круг и встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия), который состоится 17 апреля.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:3

Теннис
Донна Векич
Маркета Вондроушова
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Самсонова и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте