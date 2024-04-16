Вондроушова сыграет с победительницей матча Самсонова — Потапова во втором круге в Штутгарте

Чешка Маркета Вондроушова обыграл хорватку Донну Векич в первом круге турнира в Штутгарте — 6:4, 6:3. Матч длился полтора часа. 8-я ракетка мира вышла во второй круг и встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия), который состоится 17 апреля. Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 922 573 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 6:3