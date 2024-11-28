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Допинг

Сегодня, 17:11

Свентек сдала положительный допинг-тест

Руслан Минаев
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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Вторая ракетка мира Ига Свентек сдала положительный тест на допинг, сообщает пресс-служба Международного агентства честности в теннисе (ITIA). В крови польки обнаружен триметазидин.

Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство. Свентек отстранили на месяц, так как было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Теннисистка была отстранена с 12 сентября 2024 года.

«ITIA подтвердила, что положительный тест был вызван загрязнением регулируемым безрецептурным препаратом (мелатонином), произведенном и продаваемом в Польше, который игрок принимал из-за проблем со сменой часовых поясов и проблем со сном, и что нарушение, таким образом, не было преднамеренным», — говорится в заявлении ITIA.

Свентек в этом году выиграла 4 турнира WTA и «Ролан Гаррос», в общей сложности одержав 61 победу и потерпев 9 поражений.

Теннис
Ига Свентек

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