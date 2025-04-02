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2 апреля, 11:05

Фетисов обвинил Касаткину в неблагодарности: «Про нее надо забыть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское.

«Это ее выбор, пусть она с ним живет. Это неблагодарность. Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится. Считаю, что про нее надо забыть и больше не вспоминать», — сказал Фетисов «СЭ».

29 марта 27-летняя спортсменка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию. В понедельник WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге.

1 апреля Касаткина объяснила свое решение: «Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой».

Теннис
Вячеслав Фетисов
Дарья Касаткина
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