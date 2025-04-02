Фетисов обвинил Касаткину в неблагодарности: «Про нее надо забыть»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское.

«Это ее выбор, пусть она с ним живет. Это неблагодарность. Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится. Считаю, что про нее надо забыть и больше не вспоминать», — сказал Фетисов «СЭ».

29 марта 27-летняя спортсменка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию. В понедельник WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге.

1 апреля Касаткина объяснила свое решение: «Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой».