WTA Finals 2025: состав участниц и где смотреть трансляции Итогового турнира

Итоговый турнир WTA 2025 пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. В Саудовской Аравии сыграют восемь лучших теннисисток в одиночном разряде и восемь лучших пар по итогам сезона.
Группа Штеффи Граф: Арина Соболенко, Кори Гауфф, Джессика Пегула, Жасмин Паолини
Группа Серены Уильямс: Ига Швентек, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина, Мэдисон Киз
Группа Мартины Навратиловой: Сара Эррани / Жасмин Паолини, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс, Се Шувэй / Алена Остапенко, Айша Мухаммад / Деми Схурс
Группа Лизель Хубер: Катерина Синякова / Тэйлор Таунсенд, Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф, Мирра Андреева / Диана Шнайдер, Тимеа Бабош / Луиза Стефани.
В прямом эфире смотреть матчи Итогового турнира WTA 2025 в России можно в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».
