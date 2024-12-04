WTA направила предостережения теннисисткам на фоне публикаций Бадосы и Линетт

Женская теннисная ассоциация (WTA) предупредила теннисисток о недопустимости публикации оскорбительных постов в соцсетях.

«Страны принимают нас в качестве гостей, прилагая значительные усилия и тратя на это большие средства. Поэтому крайне важно уважать местную культуру регионов, в которых мы соревнуемся. Любой неприятный контент, касающийся культуры, истории или оскорбительных стереотипов несовместим с ценностями, которые представляет WTA, и недопустим. Подобные действия являются вредоносными», — цитирует издание iNews текст письма нового гендиректора ассоциации Порши Арчер игрокам.

Ранее тренер 12-й ракетки мира Паулы Бадосы опубликовал фотографию теннисистки, на которой она оттягивает глаза палочками для еды. Кроме того, польская теннисистка Магда Линетт во время путешествия из Пекина в Ухань написала в соцсетях: «База данных о вирусах обновлена». Обе теннисистки позже извинились, а посты были удалены.