WTA опубликовала пост про Андрееву и Шнайдер: «Молодые, бесстрашные и полные огня»

4 ноября, 15:27
Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовала пост, посвященный выступлению российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде в 2025 году.
«Молодые, бесстрашные и полные огня. Эти восходящие звезды продемонстрировали смелые удары и «химию», которая привлекает внимание. Они подходят к финалу полные энергии и амбиций, чтобы поразить всех. Шнайдер и Андреева. Следующее поколение сияет ярко», — говорится в сообщении.
2 ноября Андреева и Шнайдер уступили Габриэле Дабровски и Эрин Рутлайфф в стартовом матче Итогового турнира WTA в парном разряде.
Zohr Vad
Не звёзды! А свет фонарика в конюшне. Пока. Слова моего профессора в универе о нём самом в школьные годы... Так его называла преподавательница алгебры в математической спецшколе...
04.11.2025
Slim Tallers
Почти тоже самое писали и читатели С-Э. "Молодые, страшные,жирные".
04.11.2025
Антон Богачев
жирные слишком
04.11.2025