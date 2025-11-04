WTA опубликовала пост про Андрееву и Шнайдер: «Молодые, бесстрашные и полные огня»

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовала пост, посвященный выступлению российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде в 2025 году.

«Молодые, бесстрашные и полные огня. Эти восходящие звезды продемонстрировали смелые удары и «химию», которая привлекает внимание. Они подходят к финалу полные энергии и амбиций, чтобы поразить всех. Шнайдер и Андреева. Следующее поколение сияет ярко», — говорится в сообщении.

2 ноября Андреева и Шнайдер уступили Габриэле Дабровски и Эрин Рутлайфф в стартовом матче Итогового турнира WTA в парном разряде.