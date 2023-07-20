WTA прокомментировала снятие Шуай с турнира в Будапеште

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с официальным заявлением по поводу снятия китаянки Чжан Шуай с матча первого круга турнира в Будапеште против венгерки Амариссы-Киары Тот.

«WTA не приемлет расизм в любой форме и контексте. Досадный инцидент, произошедший на турнире в Венгрии, и последующие сообщения замечены и будут рассмотрены», — говорится в заявлении.

Statement from WTA

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The WTA has zero tolerance for racism in any form or context. The unfortunate incident that took place yesterday at the Hungarian Grand Prix and subsequent posts are being reviewed and will be addressed. — wta (@WTA) July 19, 2023 ?

В первом сете Шуай пыталась оспорить ошибочный аут после ее удара, но судья решила не отменять свое решение. Не дождавшись супервайзера, Тот намеренно затерла отметку на корте после удара. Позже Шуай снялась с турнира из-за панической атаки на фоне поведения оппонентки и смеха зрителей на домашнем для Тот турнире.