WTA сделала заявление по ситуации с положительным допинг-тестом Свентек

Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила, что признает решение Международного агентства по обеспечению честности тенниса (ITIA) по делу второй ракетки мира Иги Свентек.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что польская теннисистка сдала положительный тест на допинг. В ее анализе от 12 августа 2024 года был обнаружен триметазидин. При этом расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство, поэтому ITIA вынесло решение об отсутствии существенной вины или халатности со стороны Свентек.

«WTA полностью поддерживает Игу в это трудное время. Ига последовательно демонстрирует твердую приверженность честной игре и соблюдению принципов чистого спорта, и этот прискорбный инцидент подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, пытаясь разобраться с использованием лекарств и добавок, — говорится в заявлении WTA.

В ассоциации также отметили, что неизменно поддерживают чистый спорт и строгие процессы, которые защищают честность соревнований.

Свентек в этом году выиграла 4 турнира WTA и «Ролан Гаррос», в общей сложности одержав 61 победу и потерпев 9 поражений. Она будет лишена призовых за участие в «тысячнике» в Цинциннати, так как соревнования проходили сразу после взятия пробы.