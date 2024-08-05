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Сегодня, 09:51

WTA сменила спортивное гражданство Аванесян на своем сайте

Руслан Минаев
Элина Аванесян.
Фото AFP
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем сайте сменила спортивное гражданство Элины Аванесян с российского на армянское.

В профиле 58-й ракетки мира рядом с флагом Армении значится Россия.

10 июня замглавы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян подтвердил, что 21-летняя теннисистка сменит спортивное гражданство.

Аванесян за карьеру выиграла 5 турниров ITF. На данный момент она занимает 78-е место в рейтинге WTA. В этом году она дошла до четвертого круга «Ролан Гаррос», уступив финалистке турнира итальянке Ясмин Паолини (6:4, 0:6, 1:6).

Теннис
Элина Аванесян
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