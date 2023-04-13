Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:15

WTA возобновит проведение турниров в Китае

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Женская теннисная ассоциация (WTA) возобновит проведение турниров в Китае этой осенью, сообщает пресс-служба WTA.

В 2021 году WTA отказалась от работы в стране из-за дела Пэн Шуай. Ассоциация потребовала официального расследования обвинений и встречи с девушкой.

Глава WTA Стив Саймон сообщил, что соревнования в Китае начнутся в сентябре. Календарь пока не составлен, но в этом году ожидается восемь турниров: в Чжэнчжоу, Пекине, Гуанчжоу, Наньчане, Гонконге и Ухане, малый итоговый в Чжухае и итоговый в Шэньчжэне.

По словам Саймона, что итоговый останется в Шэньчжэне до 2031 года, чтобы выполнить первоначальное 10-летнее обязательство.

Саймон рассказал, что они так и не смогли напрямую связаться с Пэн Шуай, но отметил, что «люди, близкие к Пэн» заверили тур, что «она в безопасности и живет со своей семьей в Пекине».

«Сейчас мы убеждены, что требования, которые мы выдвинули, не будут выполнены. И поэтому не имеет смысла придерживаться той же стратегии, нам нужен другой подход. Члены организации считают, что настало время возобновить работу в Китае. Мы гордимся позицией, которую заняли [в деле Пэн]. Если бы мне пришлось заново принимать решение заново, несомненно, я сделал бы то же самое», — сказал Саймон.

Он добавил, что китайские теннисные чиновники заверили WTA заверения, что «спортсмены и персонал будут в безопасности во время пребывания в Китае».

Источник: WTA
Теннис
0
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова отреагировала на хейт после инцидента с джерси «Спартака»