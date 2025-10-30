181-я ракетка мира Яценко вышла в четвертьфинал турнира в Индии

30 октября, 16:40
Россиянка Полина Яценко стала четвертьфиналисткой турнира в Ченнае.
Во втором круге 181-я ракетка мира победила польку Катажену Каву (126-я ракетка) со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 36 минут. На счету Яценко — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 8 из 14 реализованных брейк-пойнтов.
Ее соперницей за выход в полуфинал станет победительница матча Зейнеп Сонмез (Турция, 1) — Ланлана Тараруди (Таиланд).
Ченнай (Индия)
Турнир WTA Chennai Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Полина Яценко (Россия) — Катажена Кава (Польша) — 6:2, 6:3