Яценко и Тимофеева вышла в 1/4 финала парного турнира в Ченнае

Россиянка Полина Яценко и Мария Тимофеева, представляющая Узбекистан вышли в четвертьфинал парного турнира в Ченнае.

В первом круге дуэт обыграл пару Каролин Вернер/Сахая Ямалапалли (Германия/Индия) — 3:6, 6:3, 10:7.

За выход в полуфинал Яценко и Тимофеева сыграют с дуэтом Рия Бхатия/Рутуджа Бхосале (Индия).

Ченнай (Индия)

Турнир WTA Chennai Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Полина Яценко/Мария Тимофеева (Россия/Узбекистан) — Каролин Вернер/Сахая Ямалапалли (Германия/Индия) — 3:6, 6:3, 10:7