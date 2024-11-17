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Сегодня, 14:45

Янчук назвал слабые стороны игры белоруски Соболенко

Алина Савинова
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Заслуженный тренер Виктор Янчук поделился мнением об игре белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Соболенко — непредсказуемая теннисистка. Ей очень сильно не хватает стабильности и психологической устойчивости. Никогда не знаешь, когда она попадет в корт, а когда смажет. Арина в любой момент может преподнести сюрприз в обе стороны. Поэтому у Соболенко между действительно выдающимися результатами бывают провалы и неожиданные поражения», — цитирует Янчука Legalbet.by.

В полуфинале Итогового турнира в Эр-Рияде Соболенко уступила американке Коко Гауфф (6:7, 3:6). Несмотря на это поражение, 26-летняя спортсменка завершила сезон на первой строчке мирового рейтинга.

Источник: Legalbet
Теннис
Арина Соболенко
Виктор Янчук

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