Янчук оценил игру Шнайдер на турнире в Будапеште

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российская теннисистка Диана Шнайдер значительно улучшила свою игру в этом сезоне.

«Меня радует, что в числе наших талантливых теннисистов появилось еще одно имя. Шнайдер в третий раз в этом сезоне вышла в финал турнира WTA, это заметный прогресс. Она здорово играет, у нее хорошие удары, в этом году она добилась значительного прогресса. Возможно, есть недостатки в физической подготовке, но с этим можно работать», — цитирует Янчука ТАСС.

Ранее Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште, где сыграет против белоруски Александры Саснович.