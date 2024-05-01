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Сегодня, 16:46

Янчук оценил шансы Мирры Андреевой обыграть Соболенко

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, что белоруска Арина Соболенко играет мощнее всех, поэтому у нее есть большие шансы на победу в четвертьфинальном матче турнира в Мадриде против россиянки Мирры Андреевой.

«Очень интересный будет матч. Соболенко играет мощнее всех, своими плотными ударами она вполне может забить Мирру. При этом она склонна к большому количеству ошибок, и в этом заключается шанс Андреевой. Нашей спортсменке нечего терять, поэтому должна играть свободно, но хватит ли этого для победы над Соболенко? Потенциал значительно больше у Соболенко, я бы оценил ее шансы на победу в 95 процентов», — цитирует Янчука ТАСС.

Матч между Андреевой и Соболенко пройдет 1 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/20690677
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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