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2 февраля, 23:19

Янчук раскритиковал украинку Ястремскую за отказ от рукопожатия с Александровой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал отказ украинской теннисистки Даяны Ястремской от рукопожатия с россиянкой Екатериной Александровой после поражения от нее в финале турнира в Линце.

30-летняя Александрова одержала победу в трех сетах — 6:2, 3:6, 7:5.

После игры Ястремская отказалась от рукопожатия с соперницей и не стала позировать с ней на церемонии награждения.

«Очень жаль, что в спорт вмешивается политика. Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принимать какие-то меры», — цитирует Янчука ТАСС.

Екатерина Александрова празднует победу на&nbsp;турнире в&nbsp;Линце. Александрова выиграла сумасшедший финал у украинки Ястремской. Россиянка отыгралась с 0:3 в решающем сете

Александрова завоевала пятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Даяна Ястремская
Екатерина Александрова
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