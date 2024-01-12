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Сегодня, 17:02

Янчук считает, что Касаткина будет фаворитом в матче против Остапенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский теннисный тренер Виктор Янчук считает, что россиянка Дарья Касаткина набрала хорошие игровые кондиции и будет фаворитом в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде против представительницы Латвии Елены Остапенко.

«Матч будет интересным. Остапенко неплохо играет на этом турнире, набирает ход, но и Касаткина набрала очень хорошие игровые кондиции. Все-таки Касаткина по уровню игры, на мой взгляд, находится ближе к лидерам мирового тенниса, однако ей все еще не хватает остроты в действиях. Я думаю, она будет фаворитом в финальном матче», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч Касаткина — Остапенко пройдет 13 января.

Источник: https://tass.ru/sport/19718155
Теннис
Виктор Янчук
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
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