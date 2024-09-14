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Сегодня, 18:41

Янчук считает, что Шарапову должны включить в Международный зал теннисной славы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что россиянка Мария Шарапова была великой спортсменкой и остается любимицей болельщиков, поэтому ее должны включить в Международный зал теннисной славы.

«Это вполне ожидаемо, она до сих является одной из самых больших звезд тенниса, на нее всегда был высокий спрос, — цитирует Янчука ТАСС. — Она продолжает получать признание и любовь поклонников по всему миру. Шарапова была великой теннисисткой не только в истории российского спорта, но и мирового, так как она выиграла все турниры Большого шлема, у нее были победы за сборную России в командных турнирах и титулы на других крупных турнирах. Я думаю, что ее должны включить в этот зал».

Ранее Шарапова выиграла голосование болельщиков среди кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Также в число кандидатов входят американцы Боб и Майк Брайаны и канадец Даниэль Нестор.

Источник: ТАСС
Виктор Янчук
Мария Шарапова

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