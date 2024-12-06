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Сегодня, 13:06

Янчук считает, что Соболенко способна удержаться на первом месте WTA

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы белорусской теннисистки Арины Соболенко удержать первую строчку рейтинга в сезоне-2025.

«Соболенко вполне способна удержаться на первом месте. Потому что у женщин сейчас вакханалия, нет явных лидеров, как это было раньше. Да, Свентек — неплохая, но ей не хватает мощи, а где-то и психологии. Нельзя сказать, что она крепкий орешек — тоже подвержена колебаниям. Так что для Соболенко все реально. Ближайшие два-три года она может быть в лидерах. Пусть без отрыва, пусть в борьбе, но может», — цитирует Янчука Legalbet.by.

26-летняя Соболенко за карьеру выиграла 23 турнира WTA. Она является победительницей 3 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 2 — в парном.

Источник: Legalbet
Теннис
Арина Соболенко
Виктор Янчук
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