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Сегодня, 13:39

Янчук считает, что у Калинской хорошие шансы на победу в финале турнира в Берлине

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что у россиянки Анны Калинской есть хорошие шансы на победу в финале турнира в Берлине.

«Я думаю, у нее хорошие шансы на победу. Если матч ее соперниц затянется, это пойдет ей на руку, потому что время на восстановление будет немного. Если матч завершится быстро, то вряд ли это окажет какой-то эффект. В любом случае, концентрироваться нужно на своей игре», — цитирует Янчука ТАСС.

В заключительной встрече турнира Калинская сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Встреча состоится сегодня, 23 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21173903
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