Янчук сомневается в успешности будущих выступлений Касаткиной за Австралию

Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что теннисистка Дарья Касаткина не одержит значимых побед после смены спортивного гражданства на австралийское.

29 марта россиянка сообщила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию.

«Пусть представляет Австралию. Она своих лучших результатов уже достигла, вряд ли она выиграет еще что-то значимое. Турнир «Большого шлема» она уже не возьмет, и по возрасту Касаткина приблизилась к ветеранам. Еще лет пять она поиграет, но уже скорее будет доигрывать. Мирра Андреева уже выше нее и по рейтингу, и по мастерству, Диана Шнайдер недалеко, и другие есть. Когда молодые уходят, это печально, но здесь не та ситуация», — цитирует Янчука ТАСС.

27-летняя Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.