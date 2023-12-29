Янчук: «Веснина может добиться хороших результатов после возвращения»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Елена Веснина имеет огромный опыт и мотивацию для возвращения в профессиональный спорт, поэтому она может добиться хороших результатов.

28 декабря теннисистка объявила о возвращении в спорт после рождения второго ребенка.

«Она не первая и не последняя, кто возвращается после рождения детей, — приводит ТАСС слова Янчука. — У нее огромная мотивация и опыт. Главное, восстановить физические кондиции, а мастерство никуда не уходит. Здорово, что она не изменяет себе, она в душе спортсменка, олимпийская чемпионка, кому как не ей возвращаться».

37-летняя Веснина — олимпийская чемпионка, в 2016 году в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в миксте.

«У нее карьера сделана, результаты достигнуты, имя заработано. Так что она будет играть в свое удовольствие, у нее не будет никакой боязни, так что в добрый путь. Я думаю, она может добиться хороших результатов», — добавил Янчук.

Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в парном разряде. На ее счету 18 побед на турнирах WTA в парном разряде, 3 — в одиночном.