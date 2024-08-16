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Сегодня, 03:51

Потапова проиграла во втором круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение во втором круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла итальянке Ясмин Паолини — 7:6 (2:7), 3:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут. 23-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 14).

Следующей соперницей Паолини будет еще одна россиянка Мирра Андреева, которая ранее победила Каролину Плишкову — 6:2, 6:3.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ясмин Паолини (Италия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:7 (7:2), 6:3

Источник: Сетка турнира WTA Cincinnati Open
Теннис
Анастасия Потапова
Ясмин Паолини
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