Линетт выбила Паолини из турнира в Пекине

Сегодня, 11:07
Итальянка Ясмин Паолини проиграла польке Магде Линетт в третьем круге турнира в Пекине — 4:6, 0:6.
Матч длился 1 час 25 минут. 45-я ракетка мира Линетт за игру реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У 5-й ракетки мира Паолини — 2 из 9.
Следующей соперницей Линетт станет победительница матча Мирра Андреева (Россия) — Донна Векич (Хорватия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Магда Линетт (Польша, 31) — Ясмин Паолини (Италия, 3) — 6:4, 6:0