Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:07

Линетт выбила Паолини из турнира в Пекине

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Итальянка Ясмин Паолини проиграла польке Магде Линетт в третьем круге турнира в Пекине — 4:6, 0:6.

Матч длился 1 час 25 минут. 45-я ракетка мира Линетт за игру реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У 5-й ракетки мира Паолини — 2 из 9.

Следующей соперницей Линетт станет победительница матча Мирра Андреева (Россия) — Донна Векич (Хорватия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Магда Линетт (Польша, 31) — Ясмин Паолини (Италия, 3) — 6:4, 6:0

Теннис
Ясмин Паолини

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Боец UFC Мойкано разнес Макрона после победы над Сен-Дени
На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя