Андреева обыграла Паолини и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Сегодня, 00:04
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она выиграла у итальянки Ясмин Паолини — 3:6, 6:3, 6:2.
Матч продолжался 2 часа и 1 минуту. 17-летняя россиянка 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).
Следующей соперницей Андреевой будет Ига Свентек из Польши.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 3:6, 6:3, 6:2