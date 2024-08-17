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Сегодня, 00:04

Андреева обыграла Паолини и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она выиграла у итальянки Ясмин Паолини — 3:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 1 минуту. 17-летняя россиянка 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующей соперницей Андреевой будет Ига Свентек из Польши.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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