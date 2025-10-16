Видео
16 октября, 11:45

Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

Павел Лопатко

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла итальянке Ясмин Паолини в матче второго круга турнира в Нинбо — 2:6, 5:7.

28-летняя Кудерметова сделала 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее 29-летней соперницы 1 эйс, 0 двойных ошибок и 5 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала Паолини сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ясмин Паолини (Италия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 7:5

3

  • a.babian2010

    Паолини в этом раскладе никто не остановит.Бегчич, затем Рыбакина а в финале с другой части сетки Александрова скорее всего.Катя не сможет преодолеть прежде всего себя.

    16.10.2025

  • Mark Kaminer

    ей на коленях привычнее

    16.10.2025

  • _Mike N_

    не смогла встать с колен !

    16.10.2025

