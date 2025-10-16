Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Нинбо

16 октября, 11:45
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла итальянке Ясмин Паолини в матче второго круга турнира в Нинбо — 2:6, 5:7.
28-летняя Кудерметова сделала 4 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее 29-летней соперницы 1 эйс, 0 двойных ошибок и 5 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
В 1/4 финала Паолини сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ясмин Паолини (Италия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 7:5
a.babian2010
Паолини в этом раскладе никто не остановит.Бегчич, затем Рыбакина а в финале с другой части сетки Александрова скорее всего.Катя не сможет преодолеть прежде всего себя.
16.10.2025
Mark Kaminer
ей на коленях привычнее
16.10.2025
_Mike N_
не смогла встать с колен !
16.10.2025